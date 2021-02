El suero hiperinmune logró óptimos resultados en pacientes con Covid-19

Se trata de la nueva terapéutica adquirida por la Provincia.



Desde el miércoles pasado, fueron 45 los pacientes tratados y de ellos, 42 evolucionaron favorablemente y la mayoría ya fue dado de alta. Desde el miércoles pasado, fueron 45 los pacientes tratados y de ellos, 42 evolucionaron favorablemente y la mayoría ya fue dado de alta.





El ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, recibió a los especialistas a cargo del trabajo.





El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, recibió hoy a especialistas del Hospital de Campaña Escuela Hogar, quienes le informaron sobre el resultado “positivo y esperanzador” de la nueva terapéutica para tratar a pacientes con Covid-19 implementada: el suero hiperinmune, recientemente adquirido por el Gobierno provincial.





El encuentro se llevó a cabo en la sala de situación de la cartera sanitaria y por parte del Hospital de Campaña estuvieron su director, Alberto Arregín; la directora del Área Crítica, Analía Giménez; el coordinador del área de Infectología, Fernando Achinelli; y el jefe de Departamento de Laboratorio y Bioquímica Clínica, Diego Farizano.





“Tuvimos una reunión más que nada para ponerle en conocimiento al señor ministro de lo que se está realizando en el Hospital de Campaña, donde le explicamos los detalles de los pacientes que han sido tratados con el suero equino.





El resultado ha sido muy positivo según la experiencia que están teniendo los profesionales que están a cargo de este trabajo. Es un logro terapéutico más, con óptimos resultados”, dijo el director del Hospital de Campaña, Alberto Arregín.





Por su parte, el coordinador del área de Infectología, Fernando Achinelli, explicó: “Desde el miércoles pasado empezamos con el tratamiento de suero equino en los pacientes internados en sala de clínica médica.





Son pacientes que deben reunir ciertos criterios para recibir este suero”.





En esta línea, detalló que “a la fecha 45 pacientes han recibido en el Hospital de Campaña tratamiento con suero equino y de esos, 42 tuvieron una buena evolución, cumplieron los objetivos iniciales del trabajo que es no requerir internación en terapia intensiva y no requerir asistencia respiratoria mecánica y mejoraron su saturometría, su oxigenación y muchos de ellos ya han sido dados de alta”.





“Con estos datos preliminares podemos decir que de estos 45 pacientes en una semana ninguno ha fallecido, así que para nosotros es una gran expectativa y nos llena de esperanza este tratamiento para ayudar a bajar las tasas de mortalidad en Corrientes”, remarcó.





PROTOCOLO





En tanto, la directora del Área Crítica, Analía Giménez, explicó: “Existe un protocolo que está establecido de acuerdo a los lineamientos nacionales y en base a eso nosotros hemos realizado nuestro protocolo en el Hospital de Campaña”.





“Este protocolo consiste en la aplicación tanto para plasma como para suero equino.





Está establecido que de las 72 horas de inicio de los síntomas el paciente que debe recibir tratamiento es con plasma y desde el sexto a los 10 días del inicio de síntomas, el paciente es candidato a recibir suero equino, de acuerdo a la evolución clínica, a la evaluación tomográfica y de acuerdo a la saturometría”, agregó.





Dijo que “todos los pacientes que reúnan esos criterios y neumonía moderada a grave y que estén en clínica médica, es decir pacientes no ventilados, son los candidatos para poder efectuar el tratamiento con suero equino y que estén entre los 18 y 79 años”.





Aseguró que es “una nueva esperanza para evitar la progresión de esta enfermedad, que es lo que hace este suero, y eso permitirá reducir la mortalidad de los pacientes con Covid-19”.





Por último, el jefe de Departamento de Laboratorio y Bioquímica Clínica, Diego Farizano, indicó:





“La expectativa es inmensa. Es una terapéutica que se suma a las que tenemos, como el plasma, y es fundamental porque frena la cantidad de pacientes que puedan llegar a cuidados intensivos y que puedan llegar a requerir un respirador”.





“Corrientes, la provincia que más suero hiperinmune aplicó”





Farizano aseguró: “Nosotros somos una de las provincias que más suero hiperinmune ya ha aplicado desde su lanzamiento.





Estamos en contacto directo con el laboratorio Inmunova y Elea, conversamos todos los días con ellos, les comentamos nuestros avances y estamos asesorados directamente por los científicos de esos laboratorios”.





Explicó que “el suero hiperinmune tiene virtudes que no tiene el plasma y plasma tiene virtudes que no tiene el suero, es decir una terapéutica no reemplaza a la otra”.





No obstante, en cuanto a su eficacia, dijo: “El suero hiperinmune tiene una capacidad de neutralización 100 veces superior a lo que es un plasma de convaleciente, se lo puede producir en gran escala, se lo obtiene a partir de caballo de bioterio y luego por procedimiento de laboratorio se purifican los anticuerpos para obtener los anticuerpos específicos para Covid-19. Este proceso hace que la dosis sea pequeña, de 5 mililitros”.





Dijo que “según el estudio hecho por los laboratorios y el Conicet, la internación en terapia intensiva se reduce en un 26 por ciento y el riesgo de complicaciones en los pacientes moderados se reduce en un 47 por ciento. Los resultados son muy esperanzadores”.





Corrientes recibió 2.500 dosis del suero hiperinmune que demandaron una inversión del Gobierno provincial de 71.750.000 de pesos.





INFORME DE PRENSA. Corrientes, 3 de febrero de 2021.