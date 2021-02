"Con la salud no se juega, con la salud no se hace política"

Sentenció el senador provincial, Martín Barrionuevo, en los micrófonos de A LA HORA SEÑALADA en relación al manejo especulativo por parte del Gobierno Provincial de las vacunas enviadas desde el Gobierno Nacional.



Así inició su testimonio el legislador opositor aseverando lo denunciado en el programa, minutos antes, por una funcionaria de la comuna de Santa Lucía sobre que son discriminados en la vacunación por ser una gestión Peronista. Así inició su testimonio el legislador opositor aseverando lo denunciado en el programa, minutos antes, por una funcionaria de la comuna de Santa Lucía sobre que son discriminados en la vacunación por ser una gestión Peronista.





En tal sentido Barrionuevo dijo: "A la situación de Santa Lucía, de que el Gobierno Provincial NO haya vacunado aun al personal de salud municipal ni privado, sumale la misma situación en el municipio de Paso de los Libres.





Esto se inició con un reclamo en Curuzú Cuatiá, y se resolvió ahí en Curuzú pero no en Libres ni Santa Lucía.





Hay responsabilidades muy claras, por supuesto del gobernador sin dudas, pero del ministro de salud que viene haciendo declaraciones políticas jugando a la política pero ni siquiera tiene armado el plan de vacunación.





Es muy grosero que hoy nos digan que el sábado se abre la inscripción para que el domingo den los turnos, es decir todo vertiginoso cuando en todos lados se hizo con tiempo, hasta en CABA se hizo con tiempo.





En Corrientes va a iniciarse la vacunación solo en la Capital y en tres puntos de vacunación nada más, llevando a nuestros adultos mayores a hacer colas interminables por incapacidad manifiesta.





Cuantas de las vacunas que llegaron se dedicaban a qué cosa, porque dicen que solo 1500 se destinan a los mayores de 65 años, cuando en realidad llegaron 7800 unidades de la primera dosis el martes pasado.





El martes pasado - enfatizó - estamos hablando de que el jueves hacen una conferencia de prensa para iniciar la vacunación el lunes que viene, es decir con tranquilidad y sin ningún apuro.





Seguramente para cuando se inicie la vacunación ya vamos a contar con las entre 10.000 y 12.000 dosis que nos van a tocar de la vacuna de Astrazeneca que ya están en la Argentina, y sin embargo lo único que ha preparado el Gobierno de Corrientes son solo tres puntos en la provincia y solo en la Capital, y sin haber interactuado de ninguna manera con los intendentes.





Se apartaron más de 6000 dosis de las que llegaron el martes pasado, para atender a los "poquitos casos" según palabra del ministro, a los poquitos casos que faltan vacunar del personal de la salud, algo totalmente impreciso fustigó el legislador.





Se apartaron 6300 dosis porque llegaron 7800 primeras dosis y solo 1500 se destinan a la vacunación de mayores de 65 años. Hay una falta de transparencia muy marcada en esto.





Es muy claro que estamos en presencia de una absoluta negligencia, una absoluta falta de aptitud para coordinar estas cosas.





Recordemos que el Ministro de Salud de manera absolutamente irresponsable, hace quince días hizo una conferencia de prensa para decir que el Gobierno Nacional no enviaba vacunas y que era eso lo que demoraba el proceso de vacunación, y hoy tienen armados solo tres puntos de vacunación en toda la provincia que son todos de la Capital.





Falta de transparencia en el manejo de vacunas, hemos escuchado en este tiempo la cuestión de vacunación de funcionarios de legisladores, a mi no me consta, pero debiera hacerse al menos una aclaración al respecto.





No nos pueden decir: vamos a apartar unas poquitas dosis para los que faltan de salud y resulta que apartan 6300 y dejan 1500 para el proceso de vacunación masiva".





Consultado sobre si adjudicaba la falta de un plan de vacunación en nuestra provincia al desinterés o a la falta de capacidad, Barrionuevo sostuvo que: "Hay especulación política, además de la falta de capacidad".





"Cuando hablo de especulación política me refiero a que el Gobierno de Corrientes no va a dejarle la bandera de la vacunación a la Nación, en todo caso van a dejar marcado que "tenemos pocas vacunas" de que no podemos avanzar más, cuando la realidad es absolutamente otra".