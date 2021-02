Alberto Fernández le pide la renuncia a Ginés González García, por el escándalo Verbitsky

Luego de la polémica desatada por supuestos privilegios en el orden de vacunación.



El presidente Alberto Fernández instruyó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero para que le pida la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García.





La decisión del presidente fue debido al escándalo suscitado en el día de hoy, luego de que el periodista Horacio Verbistky, comentara que había recibido la vacuna Sputnik V, luego de una comunicación con un funcionario del ministerio de Salud.





“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, contó Verbitsky para un programa de El Destape Radio.





Y luego se justificó: “En el camino pasaron varias cosas, tuve nueve contagios dentro de mi círculo familiar. Uno de ellos murió, fue muy dramático y tuvo un gran impacto en la familia”.







"Cuando estaba por ir al Hospital Posadas, recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna", fueron las palabras del periodista, que terminaron con el pedido de renuncia del ministro.