Un joven de 15 años fue abusado sexualmente por sus amigos

Un adolescente de 15 años con capacidades diferentes habría sido sometido a un abuso sexual con acceso carnal en la localidad de Empedrado.



Así lo denunció su propia madre por las redes sociales. Los autores del delito serían dos jóvenes conocidos de la familia de la víctima.





De acuerdo a lo denunciado por la madre, el menor de capacidad diferente habría sufrido la violación hace aproximadamente tres semanas y ella acudió a la comisaría local el miércoles 23 de diciembre.





A partir de la denuncia fue iniciada una causa penal caratulada como “abuso sexual agravado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de Saladas.





A “estas dos personas le dimos la confianza, le tratamos bien y abusaron de mi hermano menor que es un chico especial, es discapacitado.





Hoy mi familia pide Justicia por L., un nene discapacitado de 15 años. Pido que se cumpla la ley y le hagan pagar a estas dos personas” (llamadas Alexis y Alejandro).





“Mi mamá hizo la denuncia y los policías de acá no hacen nada; están libre como que nada hicieron. Mi hermano no duerme, no come; lo único que pido es justicia por mi hermano”, escribió una hermana del adolescente, en un posteo publicado en la red social Facebook el 31 de diciembre.





Al respecto, fuentes policiales a las cuales consultó época precisaron que existe una pesquisa.





Sin embargo, “por tratarse de un caso complejo y una víctima menor de edad” deben tener mesura al brindar datos.





En tanto, fueron dispuestos estudios médicos y otras medidas.





No trascendió sobre alguna detención.