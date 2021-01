Parte oficial por Covid-19 al 27/01/2021

Se detectaron 5 caso positivos de Covid-19 en Monte Caseros en las últimas 24 horas.



De los 37 Testeos Rápidos Antígenos llevado a cabo en la jornada de hoy, 5 resultaron Positivos.





No se realizaron muestras de PCR y no se esperan resultados del Laboratorio Central de Corrientes, no existen testeos pendientes.





Prensa Municipal.