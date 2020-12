Reclamo de productores ganaderos al gobernador Valdés

Los productores ganaderos y vecinos de la zona rural de Monte Caseros, enviaron una misiva a Gustavo Valdés por los reiterados casos de abigeato.





Foto: AVC Producciones.

Monte Caseros, 23 de Diciembre de 2020.- RECLAMO DE ESCLARECIMIENTO Y JUSTICIA ANTE LOS REITERADOS HECHOS DE ABIGEATO EN ZONA RURAL DE MONTE CASEROS SR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES DR. GUSTAVO ADOLFO VALDÉS. Monte Caseros, 23 de Diciembre de 2020.- RECLAMO DE ESCLARECIMIENTO Y JUSTICIA ANTE LOS REITERADOS HECHOS DE ABIGEATO EN ZONA RURAL DE MONTE CASEROS SR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES DR. GUSTAVO ADOLFO VALDÉS.





Los abajo firmantes, productores agropecuarios y vecinos de la zona rural de Monte Caseros, cercanos al ejido urbano, nos dirigimos a Ud. a efectos de reclamar su inmediata intervención ante los reiterados hechos de abigeato que venimos soportando, sin una solución de parte de las autoridades competentes.





Ante los últimos hechos acaecidos tales como robo de 45 lechones, casos de abigeatos a distintos productores en los cuales en una sola noche faenaron entre 8/9 animales, a pesar de hacer las denuncias correspondientes y solicitar intervención de autoridades, a la fecha no tenemos solución alguna, y vuelven a ocurrir en la misma o mayor dimensión, por lo cual los productores hoy decimos basta.





Claro está, que estos hechos no son aislados, que no se producen por necesidad de alimento, no ocurre la faena de un animal, sino que se trata de varios 3,4, hasta 9 animales en una sola noche, en forma reiterada, lo cual marca la existencia de una actividad instituida con otros propósitos, la de actividad ilícita realizada por bandas organizadas.





Los vecinos nos sentimos inseguros, en estado de impotencia e indefensión, es obvio que la capacidad de acción de las fuerzas policiales han sido desbordadas y que los aportes a las mismas realizadas por los productores resultan insuficientes o mal empleados.





Los damnificados somos productores que desde hace mucho tiempo venimos desarrollando actividades, generando genuinas fuentes de trabajo en la zona, contribuyendo con nuestras obligaciones tributarias para que el Estado, que es el único que tiene el monopolio de la seguridad, la administre eficientemente a fin de poder garantizar el ejercicio de nuestra actividad y que de esta manera nuestros aportes se vean reflejados en el correcto funcionamiento de las instituciones gubernamentales y así seguir confiando en ellas.





Es por eso que acudimos a Ud. Sr. GOBERNADOR como máxima autoridad política,para solicitar un efectivo accionar de las fuerzas policiales a efectos de esclarecer los hechos, detener a los autores, cómplices y/o participes, a fin de terminar con el negocio del abigeato y robo de animales en nuestra zona, que por la secuencia, cantidad y periodicidad ponen en peligro la continuidad de este importante eslabón productivo, y con ello numerosos puestos de trabajo.





A la espera de una pronta y favorable respuesta, lo saludamos con nuestra más distinguida consideración.





Impacto Corrientes