Pitín Aragón: "el PJ no será furgón de cola del radicalismo macrista que aún gobierna nuestra provincia"

El diputado nacional del frente de Todos, Pitín Aragón, en comunicación telefónica con A LA HORA SEÑALADA hizo referencia al cónclave de intendentes, legisladores y nacionales del Frente el viernes último en la localidad de Santa Lucía.



Al respecto Aragón dijo que la reunión fue un punto de partida para establecer algunos criterios generales para comenzar a construir el proceso de unidad, que no sea alterado por las instancias internas del partido, es decir, al margen del calendario que tenemos que seguramente lo vamos a concretar en marzo, que esa discusión interna sobre la conducción del partido no altere el objetivo central de encarar un proceso de cara al 2021 con un proyecto que lo tenemos bastante claro en términos de plataforma política para que el Peronismo pueda ser gobierno, al margen de quienes terminen siendo las autoridades.





La diversidad de sectores que estaban representados ahí era bastante amplia si bien es cierto, vale decir que otros sectores no estuvieron pero que seguramente en instancias futuras si van a estar, así que puedo decirte con claridad que el partido Justicialista va a ser la columna vertebral de un frente opositor en el 2021, que tiene como primera interpretación los altos números de pobreza que ostenta la provincia.





Y nosotros entendemos que así como tiene que haber un gobierno nacional que ataque esos números y que ayude a la gente a salir de esa pobreza, también tiene que haber un gobierno provincial que aplique políticas públicas para salir de esos altos índices de pobreza; del déficit habitacional que tenemos; de una red sanitaria y de salud en la provincia que se vio muy desnuda con las falencias que tenemos durante esta pandemia.





La gran mayoría de intendentes presentes, la gran mayoría de legisladores presentes juntos a los que no estaban que también abonaron al documento, que no pudieron ir por diversos motivos particulares, empezamos a partir de ese día a caminar los senderos de la unidad que no van a ser alterados por las instancias internas que tengamos en el partido, porque muchas veces en el Peronismo las internas parecen ser mucho más importantes que el proyecto político que tiene que establecer el Peronismo, enfatizó el diputado.





Consultado sobre los rumores y trascendidos que relacionaban al gobernador Gustavo Valdés cercano al presidente Alberto Fernández, Aragón expreso que el Peronismo provincial tiene el total respaldo del gobierno nacional, y que el PJ no será furgón de cola del radicalismo macrista que aún gobierna nuestra provincia.





En tanto, ante la pregunta de si los presentes en la reunión de Santa Lucía son o serían los sectores de una misma lista interna del partido, dijo que no, que eso va por otro lado, además de otras consideraciones.