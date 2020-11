Narcotráfico y estafa: Denuncian a familiares de una diputada de Cambiemos

Productores agrícolas del Sur de la provincia reclaman deudas por más de $6.000.000 a la hermana de la diputada provincial radical Mariel Meza.



El cuñado de la legisladora fue detenido con 500 kilos de marihuana.





“Nos estafó un narco”, se quejan las víctimas.





Un grupo de productores de frutas y verduras del Sur de la provincia denunciaron que los familiares de la diputada de Eco+Cambiemos, Mariel Meza les dejaron deudas que superarían los $6.000.000.





Expusieron que Paola Meza, la hermana de la legisladora “entregó más de 100 cheques sin fondos generándonos un gran daño económico”.





Además, el hecho se vuelve más complejo porque el cuñado de la diputada, David Silveyra fue detenido por transportar media tonelada de marihuana en una camioneta, por lo que temen que la deuda contraída no sea pagada.





Una de las víctimas es Graciela Ramírez.





La mujer, oriunda de Mocoretá, quien junto a su hijo trabajan en la provisión de frutas y verduras a negocios de los departamentos de Mercedes, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros.





“Mi hijo les llevó mercadería durante cuatro meses.





Quien nos pagó fue David Silveyra, pero con cheques sin fondos a nombre de la señora Paola Maciel.





Nos debe $3.500.000”, dijo la damnificada a Prensa On Line.





La mujer sostuvo que “fuimos al banco y nos dijeron que no tenían fondos. Pero cuando le reclamamos el dinero, primero Silveyra nos dijo que no tenía dinero y que esperaba hacer una venta para poder juntar la plata.





Después de eso cayó preso”, contó la víctima.





Debido a que las compras continúan impagas “le reclamamos a la mujer, a Paola Meza, porque los cheques estaban a su nombre.





Y nos dijo lo mismo, que tiene que vender algunas cosas que tiene, pero no encontraba comprador. Todos los cheques fueron rebotados”, dijo.





En este contexto sostuvo que “si esto no llega a una solución, si no nos pagan para el viernes, vamos a ir a la Justicia”.





“Actualmente nos encontramos que somos víctimas de una estafa millonaria, con cheques de Paola Meza, la hermana de la diputada Mariel Meza.





Hoy tenemos $3.600.000 en cheques rebotados, pero también hay otros productores estafados”, sostuvo la comerciante.





Contó que “mi hijo les llevaba camiones completos de mercaderías y les pagaban con cheques todas las semanas y así se sumaron por $3.600.000”.





“No puede ser que estas personas sigan jodiendo a la gente con cheques.





Por esta situación estamos en una situación difícil” sostuvo y explicó que por esa situación podrían tener problemas financieros.





“También tenemos que cumplir con nuestro proveedores y vivimos de nuestro trabajo”, sostuvo.





La mujer estafada dijo que las víctimas “somos gente de trabajo y esta gente estafa a quienes trabajan.





Y cuando me comuniqué con ella, me bloqueó. No contesta el teléfono y no sabemos que hicieron con la mercadería que compraron”.





Por último cuestionó: “¿Cómo puede ser que los bancos no los controla?” y adelantó que los abogados que la representan ya iniciarán acciones legales.





Paola Meza es la esposa de David Eduardo Silveyra, quien a finales de octubre pasado fue detenido por la Gendarmería cuando conducía una camioneta Ford F-100 cargada con bolsas y 400 kilogramos de estupefacientes.







El detenido es dueño de una verdulería y colabora constantemente con su cuñada, Mariel Meza, legisladora provincial por Cambiemos y, además es presidente del Comité Radical de esa ciudad.





El operativo antinarcóticos en el que Silveyra fue detenido se ejecutó por orden del Juzgado Federal 2 del Partido bonaerense de San Martín.





Antes de esto, había protagonizado un escándalo cuando se negó a que uno de los camiones del negocio que administra sea requisado en el ingreso a ese poblado por efectivos policiales y personal municipal; un procedimiento de rutina y de prevención de delitos.





Ante esto, su cuñada legisladora, una de las dirigentes más cercanas al ex gobernador Ricardo Colombi -caudillo del pueblo-, lo defendió y se quejó por el trabajo que hicieron los funcionarios.





“Actuaron convencidos de que era un vehículo que me pertenecía y que se transportaba droga, nada más alejada de la realidad esa acusación, los choferes dejaron que revisen todo y no encontraron absolutamente nada”, había dicho la legisladora en una radio de su ciudad.





Aseguró entonces que “por ello, mi cuñado realizó una denuncia penal en contra del Secretario de Gobierno (del municipio), Julio Galarza, y otros funcionarios municipales (personal de tránsito) y el personal policial por la irregularidad del acto y por requisar el camión sin una orden judicial que lo acredite ante semejante acusación”.





La ofensiva le salió mal. Silveyra está preso por narco, su esposa hundida en deudas y su cuñada demostró que es capaz de encubrir delitos graves.