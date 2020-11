Intentaron robar la Escuela 474 de Paraje Fortuna

El titular de la Comisaría Segunda de Monte Caseros, informó la novedad por medio de un comunicado de prensa.

"COMUNICADO DE PRENSA - mediante la presente, se informa que en el día de la fecha, se recepcionó Denuncia Penal a una ciudadana en su carácter de Directora Titular del establecimiento escolar Nº 474, Paraje Fortuna Monte Caseros, Ctes.





Ello en razón de que en la fecha tomó conocimiento que personas de identidades desconocidas tuvieron la intención de ingresar al colegio en mención, claramente con fines delictivos, acción esta la cual no tuvo resultado positivo en razón a los dispositivos de seguridad con los que cuentan en sus aberturas el establecimiento, no obstante se constataron daños en distintas aberturas, como ser ventanas y puertas, no registrándose faltantes de elementos.





Que por el hecho en cuestión se dio comunicación a las autoridades Judiciales correspondientes, iniciándose una causa bajo la carátula de "Robo en grado de tentativa".





AVCHD.