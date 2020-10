Intendente de Concordia dijo que los últimos contagios se dieron "en lugares al aire libre y en fiestas clandestinas"

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, se refirió sobre las recientes restricciones de permanencia en lugares públicos y explicó cuáles son las excepciones . Además, mencionó cómo continuarán las actividades comerciales.



En el marco de las nuevas restricciones anunciadas durante la mañana de este miércoles, el intendente Alfredo Francolini confirmó a Diario Río Uruguay que "vamos a prohibir la permanencia en los lugares públicos como la costanera, zona verde, San Carlos, Liquidambar, el lago, las plazas y los parques debido al incremento de casos que hemos tenido".





Además, explicó que esta medida se tomó debido a que en “los nexos epidemiológicos hemos detectado que muchos de los casos positivos son de estos lugares”.





De esta manera, la única forma en la que los ciudadanos podrán concurrir a dichos lugares será para realizar actividades físicas, por lo que podrán “ir a caminar con el tapabocas puesto, hacer running, hacer ciclismo en un horario determinado de 7 a 21:00 horas”, aclaró Francolini.





Por otra parte, en lo que concierne a las playas, “nosotros habíamos permitido que la gente vaya, si bien no estaban habilitadas para nadar”, no obstante, “ahora también van a estar restringidas a partir de las 12 horas de este miércoles, hasta las 00:00 del 2 de noviembre”, ponderó.





Ahora “les pedimos que en todos estos lugares donde estemos, más allá de que se esté haciendo actividad física, se respeten los protocolos”, subrayó.





Actividad comercial y gastronómica





Consultado por la situación de los comercios de la ciudad, el jefe comunal mencionó que “por ahora los horarios van a seguir siendo los mismos”, aunque “vamos a ver cómo evolucionan los casos durante estos días con las nuevas medidas para ver si se puede frenar así los contagios que estamos teniendo”.





De esta manera, recordó que “ayer tuvimos 40 casos y hoy llegamos a un total de 400 casos en la ciudad de Concordia”.





En base a esto, Francolini aclaró que “por ahí tenemos una diferencia con los números que carga la provincia, pero ese es el número real que tiene la ciudad hoy” por lo que “resulta preocupante el aumento que hemos tenido, al igual que es preocupante la indiferencia que hemos tenido de un cierto sector de la población”, valoró.





“Nosotros vimos que el sector comercial es el que está cumpliendo y haciendo cumplir estas prevenciones, así que por ahora no se va a tocar eso, porque no vamos a paralizar el sistema económico dentro de la ciudad cuando ese no es el problema”, remarcó.





Dicho esto, destacó también que “no se va a habilitar nada nuevo por el momento y tampoco se volverá para atrás”, por lo que “seguirá habilitado lo que está habilitado hasta ahora”.





No obstante, “esto dependerá de la evolución epidemiológica que tenga la ciudad”, ya que “es trascendental la responsabilidad del ciudadano”.





Origen de los contagios





Por otro lado, el intendente mencionó que “las reuniones sociales siempre estuvieron prohibidas todas, salvo las que eran al aire libre, que son las que ahora estamos prohibiendo” porque “si tenemos que hablar de los últimos contagios masivos, los tuvimos en lugares al aire libre, en talleres de pintura de la ciudad, en reuniones sociales y en las famosas fiestas clandestinas”.





Al respecto, Francolini argumentó que cuando se detecta un caso positivo en la ciudad, “se les hace una serie de preguntas a cada uno de los infectados para determinar los nexos de cada contagio” al igual que “se buscan los contactos estrechos para prevenir que se siga contagiando”.





Situación sanitaria





En cuanto a la situación del Hospital Masvernat, el presidente municipal aclaró que “tenemos un 70% de ocupación en lo que concierne a camas reservadas para el coronavirus, pero no se encuentra saturado”.





Sin embargo, reconoció que “también tenemos que pensar que al igual que nosotros, los casos están aumentando en toda la provincia y en los departamentos, que vienen a internarse en el hospital local”.