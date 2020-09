Al igual que Guido Kaczka, Hernán Drago tiene coronavirus

El invitado de "Bienvenidos a bordo" se había aislado tras el positivo del conductor Guido Kaczka.





Este jueves le llegaron los resultados del hisopado.





A dos días de que Guido Kaczka diera positivo en el examen de coronavirus, todos sus compañeros tanto de radio como de televisión se mantuvieron aislados.





A su vez, se realizaron el hisopado correspondiente para verificar un posible contagio.





Este jueves 3 de septiembre, Hernán Drago confirmó tener la enfermedad.





“La realidad es que a mí no me dijeron que era obligatorio que me hisopen porque yo no tengo contacto estrecho con Guido, estoy ahí a un costado haciendo lo mío, pero la productora me ofreció la opción de hacérmelo por las dudas y yo acepté“, dijo en diálogo con Net Tv días atrás.





A su vez, detalló: “El último contacto que tuve con Guido o mejor dicho en su programa fue el viernes pasado. Eso quiere decir que me tengo que guardar hasta el miércoles que viene.





No tengo sintomas, no tengo nada, lo único que hice fue desde ayer cortar la cadena de abrazos con mis hijos y comer solo y mantenerme alejado” .