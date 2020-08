Hallaron nuevos casos de HLB en quintas cítricas del norte entrerriano

Los casos positivos confirmados fueron en quintas ubicadas en las zonas de Colonias Santa Juana, La Fraternidad y Brambilla, en el departamento Federación. Hay más en estudio.





El coordinador del Ente Fitosanitario FeCiER, ingeniero Juan Verliac manifestó que “desde hace unos años nosotros venimos con un programa de fortalecimiento en la lucha contra el HLB en la provincia de Entre Ríos, donde conformamos un equipo de trabajo cooperativo bastante sólido y con una fuerte capacitación, contando con el apoyo de la FeCiER y el gobierno de la provincia, y articulando con SENASA y el equipo de la Asociación de Citricultores de Concordia”.





En el marco de este programa “es el Ente Fitosanitario FeCiER, que lleva adelante esta tarea y nos ha permitido hacer un muestreo general de las distintas zonas de producción citrícola entrerrianas, por lo que comenzamos a encontrar sintomatología de HLB, es decir la planta estresada que empieza a manifestar que tiene esta enfermedad tan grave”, explicó.





Al tiempo que remarcó en declaraciones a Villa del Rosario Net que “esto se da porque desde el mes de mayo tenemos la posibilidad de recorrer mucha superficie y este año creemos que vamos a llegar a todos los establecimientos citrícolas de la provincia, que abarcan muchísimas hectáreas; sumado al compromiso de los productores, que son quienes conocen sus plantas y ante un cambio en la condición de éstas, rápidamente se contacta con nosotros”.





Casos positivos y sospechosos





Al respecto, Verliac sostuvo que “en lo que va del año, seguimos encontrando plantas positivas en el foco de Villa del Rosario y ahora, aparte de Tatutí y la Colonia Ensanche cercana a Federación, sumamos otros lugares en cercanías de Chajarí que son las Colonias Santa Juana y La Fraternidad, donde se registraron dos o tres plantas positivas, y Brambilla, donde hallamos casos posibles la semana pasada”.





A su vez, especificó que “los casos positivos fueron confirmados mediante análisis de PCR; en esos lugares ya fueron erradicadas las plantas y ya se controló el insecto vector”.





“En los casos de Villa del Rosario, Tatutí y Federación la detección de positivos de HLB se venían dando en años anteriores, pero en lo que respecta a las nuevas zonas como San Juana, La Fraternidad y Brambilla, los casos surgieron en estas últimas semanas, sobre muestras tomadas en julio y agosto”, confió el profesional.





En relación a las muestras tomadas por lotes, el ingeniero indicó que “en el caso de las zonas positivas, que sería 1000 metros alrededor del punto positivo, en promedio se toman unas 60 muestras de acuerdo a la metodología aplicada, porque nos queremos sacar la absoluta duda y en caso de una medida de mitigación futura que se tuviera que acordar con el productor”.





“Estamos trabajando a la par de los productores, ya que ellos nos ayudan con el hallazgo de la sintomatología y nosotros, es decir las 25 personas que trabajamos en esto, nos metemos en territorio para hacer el monitoreo planta por planta; y lo que está en estudio ahora es la dispersión que puede haber en esos focos”, destacó Verliac.





Asimismo, el coordinador del Ente Fitosanitario FeCiER concluyó enfatizando que “la confirmación de casos positivos no nos debe desalentar, porque ante esta situación en otros lugares se han callado y negado la enfermedad, mientras que la concientización del productor a nosotros nos da la oportunidad de verificar y trabajar en consecuencia.





No hay una planta positiva que no esté erradicada y no hay un lote con un positivo donde no esté controlada la Diaphorina (insecto vector del HLB)”.