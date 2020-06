Vuelve transporte "Don Pedro" tres veces por semana

Horacio Erro contó a Cadena de Radios que "ésta mañana lo llamó a primera hora el intendente de Juan Pujol para informarme que, junto al intendente de Monte Caseros, me autorizan a hacer el servicio tres veces por semana con el 50% de la capacidad.





"Entrar a Monte Caseros directo a la terminal y regresar al mediodía.





Se va a comenzar el miércoles sin falta porque ellos me asignaron los días", agregó.





"Para movernos tendremos que presentar la lista de los pasajeros con todos los datos a las autoridades municipales, caso contrario no podremos llevar a la gente.





Se va a hacer el servicio con dos colectivos uno sale de Labougle y otro de Pujol. Si esperan en el camino vamos a sumarlos a la lista".





"El valor del pasaje es de 150 pesos de Juan Pujol a Monte Caseros y el de Labougle 100, mientras que un remis les cobra 1500 pesos.





Eso era lo que más me preocupaba, con esa diferencia compra su mercadería. Es la gente que más necesita. Tienen que venir con barbijos.





En esta Pandemia cualquiera es remisero, viajan en cualquier vehículo que no están habilitados".





"Acá no se sintió la pobreza porque acá todos trabajaron, acá el único que no trabajaba era yo. Ahora me habilitaron sólo tres días".