Tinelli y las escuchas con Grondona en 2013 (Audio)

Se hicieron públicas varias conversaciones telefónicas entre el presidente de San Lorenzo y el fallecido ex líder de la AFA.



¿Los temas que tocan?





Designaciones de los jueces, cambios de horario y hasta la forma de pago por una compra de materiales.





En el marco de las escuchas realizadas para la investigación llevada a cabo por Norberto Oyarbide sobre la financiera Alhec Tour, aparecieron conversaciones entre Julio Grondona y Marcelo Tinelli del 2013 que ya generaron polémica.





En las mismas se habla de pedidos de árbitros, cambios de horarios y hasta un pago de materiales por parte del presidente de San Lorenzo tras una aparente compra en el corralón del fallecido ex líder de la AFA.





En los audios, publicados en el programa Lanata Sin Filtro de Radio Mitre, hay varias frases para destacar.





Una de ellas tiene que ver con una solicitud muy clara respecto designación arbitral para el encuentro entre San Lorenzo e Independiente del citado año:





"Ahí hablé con (Javier) Cantero. Dice que usted había sugerido (Silvio) Trucco. A mí Trucco no me gusta, Julio. ¿No se puede poner a Delfino que Cantero no tiene problema, en el partido con Independiente?".





Más allá de la conversación, la cual parece representar un modus operandi habitual en el fútbol argentino, hay que resaltar que finalmente el encuentro fue dirigido por Trucco.





En esa misma comunicación, contó algún detalle del intercambio que había tenido con el ex presidente del Bicho.





"Quiero que lo dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. Él (Segura) dice que Delfino que no sé qué mierda, que es hincha de San Lorenzo... Jamás me enteré yo en mi vida que Delfino era hincha de San Lorenzo. Quiero poner uno así. Delfino, si no uno que garantice... Pompei, por ejemplo" , relató.





También se habla de una cotización de materiales, al parecer para refaccionar la zona lindante a la ciudad deportiva.





"Se había equivocado, me había pasado como 160 mil pesos. Y con 160 mil pesos lo comprábamos ya, tenemos que hacer todo el muro alrededor. Pero ahora pasaron 750, entonces lo quería charlar con usted", le explicó el conductor a Don Julio.





Y el histórico dirigente respondió: "Claro, no hay problema, hombre. Con cheques bancamos y listo el pollo. Le pedís a AFA algún adelanto y pagás los cheques".





En otra de las escuchas, Tinelli le señaló a Grondona que ya estaba todo arreglado con su hermana para avanzar con la mencionada compra y que le pidió "que lo tire bien para adelante" así compraban.





El también ex vicepresidente de la FIFA, entonces, le indicó: "Pero poné la fecha que vos quieras, hijo. Dentro de 30, 60, 90 (días), qué sé yo. Cambio de Arsenal, cambio de San Lorenzo, pero con la financiera no, ja. Hay que reírse, hay que reírse".