Olivieri misógino. Otra de nuestro intendente contra una mujer

Miguel Olivieri, al estilo Bolsonaro o Donald Trump, lo peor de la política internacional, sale a maltratar a una alumna de la extensión de la UNNE, por solicitar información sobre la continuidad de la misma.





"Sra. Kromm porqué no se deja de decir estupideces como viene haciendo desde hace ya algunos días y se dedica a estudiar en forma gratuita en Monte Caseros. Porque si ud.





Estudiaba en su ciudad de Curuzu Cuatia iba a tener que estudiar en una privada y pagando una buena cuota.





Ya para estupidos tengo algunos en Caseros para estar aguantando las suyas y disfrute de lo que le brinda la ciudadanía de Caseros que con sus impuestos le está bancando sus estudios.





Se que ud no va a entender mucho porque ningún político de su partido les va a ayudar a que ud sea alguien en la vida".





Con éstas desagradables palabras, el intendente Olivieri le respondió a la Sra. Kromm, que como muchos alumnos de la facultad, estaban preocupados por el anuncio del cierre de la misma, por parte de un profesor universitario.





Así le respondió la Sra. Kromm al intendente:





"Miguel Olivieri Intendente II sr si algo me caracteriza es mí buena educación ,en ningún momento dije algo indebido o algo no real ,quiero creer que está página es manejada por otra persona y no por el Sr Intendente de Monte Caseros, desde el año 2017 he alagado y valorado el esfuerzo del municipio para que un gran número de personas de diferentes localidades de Corrientes y Entre Ríos cumplamos el sueño de una carrera universitaria , diga si no es verdad que cada 4 o 6 meses quedamos sin clases uno o dos fines de semana porque no se llego a pagar a los profesores?





Ud prometió en campaña la modalidad gratuita ,los alumnos hemos ofrecido colaborar con una cuota mensual y el municipio no acepta ,y que los políticos de mí ciudad no hagan el esfuerzo no es mí responsabilidad , otra cosa Sr Miguel Olivieri Intendente II estupideces dicen los estúpidos y quién acá le contesta no lo es.





A su disposición" .