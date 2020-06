Miguel Olivieri: Carta Abierta a la Ciudadanía

El sábado por la mañana por las redes sociales nos enteramos de un rumor que la UNNE se iba de Monte Caseros.





Como no existía ningún elemento formal que diera validez a esa ola de rumores que invadió una sensación de inseguridad, no sólo a los alumnos si no también en sus familias y la comunidad en general, por lo que como ocurre cada vez que algo no está bien, es que tomé la decisión de comunicarme directamente con el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste Dr. Mario Villegas y por lo cual le solicité una audiencia fijada para el día miércoles 17 de junio pasado en Corrientes Capital.





Allí junto con el Decano, además de ajustar algunos temas de comunicación más fluida entre ambas instituciones, resolvimos que para llevar tranquilidad a nuestros alumnos y sus familias “RATIFICAR” el convenio que teníamos con la Facultad ya que esto es la mejor forma de garantizar que “se continúa el cursado normal de la carrera”, tal como lo venimos sosteniendo desde que empezó la ola de rumores.





De esta forma y con Hechos es la forma de responder claramente a los rumores y comentarios en muchos casos mal intencionados a la que fue sometida en estos días la Sociedad no solo de Monte Caseros, si no de toda la Región, ya que como todos saben en nuestra ciudad estudian alrededor de dos mil (2.000) alumnos universitarios de diferentes localidades de la Provincia de Entre Ríos y de nuestra provincia incluidos los de nuestra ciudad.





Al respecto, quiero manifestar una vez más la responsabilidad asumida por la gestión a mi cargo, que comenzó junto con mi Gobierno en Diciembre de 2013, donde me he trazado como política de Gobierno apostar a la Educación y es así que hoy tenemos Cursos, Carrera de Grado y de Postgrado , no solo para darles la oportunidad a nuestros jóvenes montecasereños, sino también a los de toda la región y que obviamente esto está trayendo un movimiento inmobiliario no conocido por nosotros en la historia de nuestra ciudad, y que redunda obviamente en un flujo comercial y financiero por la afluencia de estudiantes de otras localidades.





Además, hemos inaugurado un imponente edificio Universitario, se continúa gestionando nuevas carreras para nuestra Región y hemos convertido a nuestra ciudad en un Polo Educativo Ejemplar, seguramente como pocos en el país, considerando las características de otras ciudades como la nuestra.





Quiero manifestar, para terminar, que este Intendente trabaja seriamente por la Educación y que no se maneja para las cuestiones de Estado con dichos, publicaciones, manifestaciones que no sean las estrictamente formales y Oficiales entre las autoridades de la Facultades/Universidades y por mí en representación de la Ciudad.





Miguel Ángel Olivieri Intendente Municipal DNI 16.647.365.