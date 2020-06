Ingreso Familiar de Emergencia

Si cobraste el primer IFE y querés cobrar el segundo y no tenés cuenta o CBU, te comunicamos que el Banco Nación y la ANSES se encuentran trabajando, conjuntamente, para abrirte una.





De esta forma, podrás cobrar el IFE a través de una transferencia.





También podés abrir una cuenta por tus propios medios, con cualquiera de estas 2 alternativas:





✔SIN MOVERTE DE TU CASA: a través de la APP Banco Nación, siguiendo los pasos del tutorial





✔EN UNA SUCURSAL DEL BANCO: solicitando un turno en nuestro sitio web, donde podrás indicar la sucursal a la que quieras concurrir, ingresando aquí





IMPORTANTE





Por favor, te pedimos que NO TE ACERQUES a una sucursal sin previo turno. No vamos a poder atenderte si no lo pediste.





Ingresa a la página del Banco Nación y solicita tu turno.





Si tenés dudas, podés llamar al 130 de ANSES o bien al 0800-555-7827 de Banco Nación.





Belén Martino Jefa UDAI, Monte Caseros.