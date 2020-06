Estanislao Fernández: "Lo que me dañó no fue mi familia, fue la gente"

El hijo del Presidente de la Nación realizó su descargo a través de su cuenta de Instagram a causa de las críticas que comenzó a recibir en las últimas horas.

Estanislao Fernández

El jueves, circuló a través de las redes sociales la captura de una conversación con un mensaje discriminatorio hacia la sexualidad de Fernández. El usuario que dio a conocer el chat, mostró su comentario en defensa del joven, y desató muchas opiniones en Twitter.





Entre ellas la reacción del propio Estanislao, quien grabó y difundió un video desde la quinta de Olivos, donde se encuentra cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



"Yo estoy re dañado, pero casualmente, a mí lo que me dañó no fue mi familia. Fue la gente."





"Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por la gente, el concepto de la gente. Que porque era pu..., que porque me visto de mujer, y también otras cosas. Porque estudio diseño, porque quería aprender a tocar la guitarra, porque me gusta dibujar. Todo siempre fue objeto de crítica por la gente", añadió.





En este sentido, el hijo del presidente Alberto Fernández continuó respondiendo a quienes consideran que "salió dañado" o que es "el fruto de una paternidad fallada".









"Andá a resolver los problemas que vos tenés con tu viejo, papi. Tenés un problema mental. No me importa qué haya sido, si fue grave o no, pero yo tuve una infancia muy plena y feliz.





Lo único que hice en mi vida para que me cuestionen en la vida es ser pu..., y no tengo nada más. Porque solo me cuestionan por eso y por mi viejo, no tienen nada más. Carecen de argumentos. El conservador me chupa el cu..., me importa un carajo y le mandamos un beso", remarcó.