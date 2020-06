El Gobierno oficializó la nueva etapa de aislamiento y distanciamiento social de la cuarentena

Se mantiene la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, mientras que en el 85% del territorio regirá el distanciamiento social.





El Gobierno Nacional oficializó la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio en las zonas dónde todavía hay circulación del virus, y se detalló punto por punto cómo es la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio a la que entrarán la mayoría de las provincias y muchos distritos del país que no registran contagios de coronavirus.





A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 520/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se explicó la nueva etapa de la cuarentena que se extenderá hasta el 28 de junio medida anunciada el jueves por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el Gobernador Axel Kicillof.

Comienza la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio "para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:





1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.





2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” del virus SARS-CoV-2.





3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo", sostiene el artículo 2 del Decreto.





Teniendo en cuenta lo especificado en el artículo antes mencionados los lugares alcanzados por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio son:





· Todos los departamentos de la Provincia de Catamarca





· Todos los departamentos de la Provincia de Corrientes





· Todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos





· Todos los departamentos de la Provincia de Formosa





· Todos los departamentos de la Provincia de Jujuy





· Todos los departamentos de la Provincia de La Pampa





· Todos los departamentos de la Provincia de La Rioja





· Todos los departamentos de la Provincia de Mendoza





· Todos los departamentos de la Provincia de Misiones





· Todos los departamentos de la Provincia del Neuquén





· Todos los departamentos de la Provincia de Salta





· Todos los departamentos de la Provincia de San Juan





· Todos los departamentos de la Provincia de San Luis





· Todos los departamentos de la Provincia de Santa Cruz





· Todos los departamentos de la Provincia de Santa Fe





· Todos los departamentos de la Provincia de Santiago del Estero





· Todos los departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.