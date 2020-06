Denuncian a un agente del Servicio Penitenciario por matar a un perro de un tiro

Un hecho de extrema violencia fue denunciado en las redes sociales y habría ocurrido ayer en zona del barrio Ex Aero Club en Corrientes.





De acuerdo a lo contado por un usuario en Facebook, un agente del Servicio Penitenciario mató a su perro de un disparo "porque ladraba".





"Me acaban de matar a mi bb, a mi the dayron un funcionario de la fuerza(penitenciario) llamado Cristian D...", (sic) escribió Fabricio, el dueño del can.





Según cuenta en su muro "el perro ladraba le dijo a mi sobrina hacele entrar a tu perro o le pego un tiro....me avisa mi sobrina y cuando salgo a buscarlo al perro escucho un tiro y veo a este hijo de remil puta (sic) guardando su arma..."





"Mi perro entra a casa y mi familia me avisa que el perro tenía un tiro.....digo con el dolor en el alma había necesidad d hacer eso..si el perro no lo ataco...me duele el alma se me fue mi bb...the dayron q en paz descanses " (sic), agregó.





Todo ocurrió, según la denuncia, en el barrio 228 Ex Aero Club.