Bombera denunció acoso, hostigamiento y humillación recibido en un cuartel

Una publicación de Facebook fue el puntapié inicial a partir del cual salió a la luz una historia escalofriante vivida por una joven, en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Chajarí.





La autora de la mencionada publicación, es una integrante del mismo, quien antes de hacerlo advirtió que “pensé mucho, muchísimo, antes de escribir esto”.





Mercedes Fernández relató que “hace 16 años que formó parte de esta institución, y empecé a los 12 en la Escuela de Cadetes, más que nada por curiosidad y porque me gustaba. Incluso formé a mi familia ahí adentro”, haciendo referencia a su pareja, quien también es bombero.





Al dar más detalles acerca de la carta publicada en Facebook, Fernández explicó que “esta situación está judicializada. Lo que escribí es realmente lo que pasó porque hay situaciones que uno no espera de algunos compañeros. Algunas de esas situaciones son parte de una broma, pero también dentro de las mismas hay insinuaciones que uno a veces naturaliza, en un lugar donde la mayoría son hombres”.





“Hace un tiempo comencé a formarme un poco más en todo lo relacionado a género, y empecé a darme cuenta de muchas cosas que están mal”, expresó la joven a Chajarí al Día.





A su vez, mencionó que “ciertas cosas realmente me incomodaban, más allá de un curso que una pueda hacer, particularmente por parte de uno de mis compañeros quien, cuando nos tocaba estar solos, aprovechaba a insinuarme algunas cosas. No puedo dar muchos detalles, pero se trata de una persona que está en el cuartel”.





Continuando con el relato, Fernández relató que de su parte trataba “que no haya un ambiente tenso, si bien ya había incomodidad, le dije algunas veces ‘basta, ya está’. ‘sigamos con lo que tenemos que hacer’, tratando de evadir esas cuestiones”.





“Tuve que recurrir a la Justicia porque de las personas a quienes acudí no recibí ayuda ni contención. Una de ellas se mostró incluso molesta con esto, sin actuar como debería actuar”, precisó.





Asimismo, la entrevista puntualizó que “hice la denuncia correspondiente porque desde el cuartel se decidió que esto debía seguir en la Justicia”.





“En estos momentos estoy activa en el cuartel, más allá que me licenciaron durante 15 días, y lo mismo ocurrió con la otra persona.





Dentro de esa licencia, yo tenía cinco días para presentar la denuncia en la Justicia y así fue, tengo acompañamiento de parte de algunos compañeros y de algunos dirigentes de la institución, pero de parte de otros no.





Todos están molestos con esta situación, pero al margen de esta denuncia que hice por acoso, también yo venía sufriendo hostigamiento y humillación”, manifestó.





Al tiempo que destacó que “hay cosas que no se pueden esconder ni tapar más. Hace algo menos de un año que vengo padeciendo esto”.





El momento de denunciar





Al respecto, la joven bombera dijo que “llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión, pero me animé y lo hice. Hoy por hoy me siento acompañada por personas de mi confianza, mientras sigue su curso la denuncia tanto en la Justicia local como provincial, y en entes provinciales y nacionales”.





“Es positivo hacer la denuncia porque lamentablemente muchas veces las mujeres tenemos que agachar la cabeza y permitir que nos humillen.





En algunos casos hay mujeres que terminan dejando el cuartel, cuando en realidad lo deberían hacer las malas personas”, deslizó.





Más adelante, sostuvo que “el día que me vaya del cuartel, lo quiero hacer de una buena manera, y no por esto no quiero que me tilden de inútil y me humillen, para que termine yéndome”.





También comentó que por parte de los directivos de la institución supo que “quien no salga favorecido ante el fallo de la Justicia debe dejar el cuartel.





Al tema lo hablé con la Comisión Directiva, y me respondieron que debía plantearlo ante la Justicia, a la vez que me dijeron que me iban a ayudar, pero yo terminé buscando un abogado sola, o con la ayuda de personas allegadas a mí”.





Por último, dijo que tras su publicación en Facebook, le llegaron “comentarios de personas que, en otros cuarteles, también padecen situaciones similares. Por eso es importante hacer la denuncia”, ante este tipo de hechos.