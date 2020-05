El intendente de Estancia Grande dijo que no apoya ni está “de acuerdo con un corte de ruta” en la 015

Es una de las modalidades con las que podría recrudecer la protesta del martes, pidiendo por la apertura de nuevos accesos a la ciudad de Concordia.





El intendente de Estancia Grande manifestó su desacuerdo.





Luego de la protesta registrada el martes, en la intersección de la ruta 22 y la 14, Javier Goldin, intendente de la localidad de Estancia Grande, aclaró que no apoya “el corte de ruta” y recordó que “nosotros fuimos por todos los medios legales, no pudimos solucionar el tema pero apoyar un corte de ruta no me parece correcto”.





Un corte al tránsito vehicular en el único ingreso habilitado a Concordia es una de las modalidades que se están analizando para recrudecer el conflicto.