Coronavirus: “En Corrientes van a tener más casos y muertos”, dijo el doctor Luis Cámera

El santaluceño Luis Cámera, médico infectólogo que forma parte del comité de asesores de Presidencia de la Nación, charló con La Dos y advirtió:





“Todavía no le ganamos al virus, no se fue, porque el virus se queda. Y va a durar un poco más de tiempo. El Covid no se va rápidamente, hay que ser cuidadosos”, insistió el doctor Luis Cámera, destacado médico santaluceño que forma parte del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández.





“Hay avivadas, picardías y estupideces, pero la gente en general se ha comportado bastante bien. Se debería tal vez controlar un poco más pero no desde lo punitorio o escrache, ni ese tipo de reacciones. Pero el barbijo, el alcohol en gel, la limpieza de manos deben ser moneda corriente”, dijo.





“Tendremos un mes y medio más de lucha, de pelea con el virus. Es un desastre geopolítico, sanitario”, analizó y precisó:





“el virus fue muy dañino en grandes ciudades de todo el mundo, el virus en Europa mató a las personas ancianas, pero en América va a ir hacia la gente pobre, lamentablemente.





Y la verdad es que nosotros tenemos muchas personas en ese sector”.





Por otro lado, sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, el profesional expresó que “la situación en Buenos Aires era esperable, dentro de lo lógico. Esperamos con tranquilidad que aumenten los casos”.





“Vamos a tener un mes de junio difícil, pero en julios se van a poder ir solucionando las cosas”, sostuvo.





Y agregó que “el virus se ubicó en los barrios populares porque ellos se movilizan mucho en toda la provincia”.





En cuanto a la situación del norte argentino, el médico del gabinete presidencial, consideró que “la situación en el norte argentino es muy buena, pero sería más cuidadoso en lugares donde vaya la gente: en los temas de entretenimiento, sobre todo, hubiese sido más cuidadoso, pero hay que reactivar lo económico, sino estaremos en tremendos problemas”.





Apertura de bares, restaurantes y gimnasios





Respecto a la apertura de bares, restaurantes y gimnasios en Corrientes, el doctor Cámara dijo: “yo hubiese esperado 15 días más, pero si se hace con medidas de alejamiento está bien. Hay que saber que no se puede volver a lo que era antes, hay que ser cuidadosos, sino se va a tener que volver atrás, no hay que generar la imagen de que ya le ganamos al virus”.





Por último, sobre los cambios estructurales que conlleva esta pandemia, sostuvo que “no cabe duda eso, las estructuras de las políticas de los países están cambiando, están volviendo los nacionalismos en la producción económica, porque hay que manejar mucho cuidado las mercaderías”.