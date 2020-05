Cañuelas: vendieron a su beba y luego denunciaron su secuestro

Una pareja ofreció a su hija en Facebook y la entregaron en la estación de trenes de Cañuelas. Luego acudieron a la policía cuando recibieron dólares falsos.





Una pareja de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, quedó detenida esta semana tras denunciar el secuestro de su hija recién nacida porque cuando les tomaron la denuncia en la comisaría quedó en evidencia que ellos habían ofrecido en venta a la niña a través de Facebook y que la habían entregado en Cañuelas. También aprehendieron a la mujer de Córdoba que la compró.





Daiana Fazio, de 26 años, y Gustavo Ugarte, de 46, quedaron detenidos esta semana tras comprobarse que ofrecieron en venta a su hija, y que efectivamente se la entregaron a una mujer en la estación de trenes de Cañuelas a cambio de una suma de dinero, informó el sitio Cañuelas al día.





La compradora resultó ser una docente llamada Carolina Bakker, que llevó a la pequeña a su casa de Villa Giardino, Córdoba.





Tras el intercambio con Bakker, Fazio y Ugarte le subieron el precio a su hija y presionaron a la docente y a su padre, de 84 años, para que les entregaran más dinero, según denunció el hombre a los medios locales.





"Pero el trato no era así. Eran $80.000, y después le pagamos cuando vino acá", explicó Bakker padre a Radio Única de Punilla.





Fazio, señaló el hombre, "era muy viva" y llegó a viajar dos veces a Córdoba para hacerse estudios médicos antes del nacimiento de su hija.





"Nos envolvía de arriba abajo y después él nos apretaba por teléfono. Nos decía 'ponete las pilas porque sino lo (la) vas a perder', y una vez se enojó y me dijo 'me tenés que dar $250.000 más'. Y yo le dije que no tengo más plata y le di los dólares falsos. Por eso se enojó", relató el anciano.





Entonces entraron en el juego un set de US$3.200 falsos que Bakker padre mandó a fotocopiar en una librería de Villa Giardino.





Tras recibirlos, Fazio y Ugarte se presentaron en la Comisaría 1ra de Cañuelas para denunciar el secuestro de su hija de 12 días.





Pero cuando los efectivos policiales les tomaron la denuncia notaron incongruencias en el relato, y los padres se convirtieron en los primeros detenidos de la causa que ahora tramita el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte.





El fiscal de Cañuelas pidió que se allanara la casa de Carolina Bakker en Villa Giardino y que se recuperara a la beba, cosa que fue ordenada por la fiscal de Carlos Paz Jorgelina Gómez.





El auto de la docente de 48 años sirvió como prueba del delito ya que se lo puede ver en las cámaras de seguridad de Cañuelas cuando retiró a la pequeña, informó el sitio Portal de Opinión.





Tras la detención de Carolina Bakker, que es investigada por "posible comisión de tornar incierta la identidad de una menor de edad", la beba fue puesta en guarda de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Córdoba (SENAF).