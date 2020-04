"Quiero que paguen por lo que hicieron": Testimonio exclusivo de la madre del joven muerto en una cárcel

Erica Maura madre de Jose Maria Candia dialogó en exclusiva con La Dos luego de la muerte de su hijo en la Unidad Penal 1 de Corrientes.





"Mi hijo estaba hace tres años detenido por el robo de un celular a una vecina", comentó la madre del joven Jose Maria Candia.





"Lo condenaron por el robo de un celular. El no tuvo ningún problemas en la Unidad 1. Estaba haciendo la escuela y trabajando", añadió.





"Los mismos primos me mostraron imágenes de cómo estaba mi hijo" , indicó.





"Las mismas muestran cómo ellos se enfrentaban. El ser humano tiende a defenderse. Se ve como el grupo TOP los atacaban" , agregó.





"En el video se ve como el se estaba enfrentando con la Policía. Mi hijo vestía con una campera azul Adidas" , manifestó.





"Fui al Hospital y no me dejaron ingresar por el tema de la pandemia. Me dijeron que no podré hacerlo", destacó.





"Miles te van a juzgar, pero el estaba pagando. Los peores asesinos están afuera. Mi hijo era ladrillero, tenía problemas de drogas. Estuvo internado en el Hospital San Francisco" , expresó.





"El estaba pagando por lo que hizo. Yo quiero que paguen por lo que hicieron".