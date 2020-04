Dra. Brommer: "Hay que ser exagerados en estos casos" sobre el posible caso de Covid-19

La médica referente local de la salud, sugirió que ante los hechos confirmados por un caso de posible coronavirus en Monte Caseros, es conveniente actuar con cierta exageración para evitar la posible propagación del virus.





"Hay que actuar de inmediato y hacer un bloqueo" afirma la doctora, aportando así una medida de contención que podría salvar vidas en caso que los Penitenciarios hayan contagiado al ex convicto con Coronavirus.





Para Brommer el tiempo es determinante ante la posibilidad de contagio, por lo que sugiere que se tomen medidas urgentes para conocer a las personas que estuvieron en contacto con el caso sospechoso y tomar los recaudos como si el paciente estuviese infectado.





"Se necesita hacer un minucioso seguimiento" dijo Brommer, sobre las actividades del liberado, para conocer las posibles personas que pudieran estar contagiadas con Coronavirus.





Si el ex presidiario no está infectado, todo lo hecho como prevención, no causaría los inconvenientes que sí tendríamos, si su hisopado, diera como resultado positivo para Coronavirus.