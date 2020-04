Coronavirus: se activó el protocolo ante el 1° caso sospechoso en la ciudad (Audio)

Este sábado 25 de Abril cerca del mediodía se activó el protocolo de aislamiento para un hombre y sus familiares ante la sospecha de coronavirus.

Foto: Radio Mega 98.3

Se trata de un joven de 29 años quien salió de la cárcel de Corrientes y fue trasladado por personal del Servicio Penitenciario Provincial, hasta nuestra localidad el jueves 23 próximo pasado.





Desde el Instituto de Epidemiología de la capital correntina se informó en el día de hoy a las autoridades sanitarias locales, que los dos penitenciarios a cargo del traslado del joven, dieron positivo por coronavirus, lo que inmediatamente disparó las alertas y se inició el trabajo de aislamiento preventivo y control epidemiológico, para el individuo en cuestión, y las personas que estuvieron en contacto estrecho con él.





El joven se encuentra desde esta tarde en el ex Sanatorio AFE, un lugar que el municipio y el hospital dispusieron para tratar a los enfermos o sospechosos de coronavirus.





Lo que no se puede entender todavía, es cómo fue que se les permitió el ingreso a la ciudad a los tres pasajeros, teniendo en cuenta que en la capital correntina se sabe desde hace una semana los casos positivos de coronavirus en personal penitenciario.





Ahora Monte Caseros deberá entrar en una nueva fase de cuarentena, aunque los pacientes internados en el AFE, no sean positivos, dado que no se sabe a ciencia cierta los movimientos y contactos que pudieron haber tenido los infectados correntinos, si regresaron inmediatamente, si se alojaron en algún lugar, etc.









Esto nos debe poner en alerta y extremar las medidas de aislamiento social, ya que tampoco se sabe si el joven que llegó el jueves, estuvo recorriendo las zonas de su barrio u otros.





Las autoridades señalan que es necesario reforzar las medidas de seguridad sanitaria y mantener la cautela ante este caso sospechoso de coronavirus que fue descubierto en el barrio Las Termas.





El audio y las imágenes son gentileza de Fm Radio Mega 95.3