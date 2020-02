Vergonzoso, vecinos se juntan para reponer luminarias ante la inacción del municipio

Una vecina de Monte Caseros posteó en su cuenta de Facebook un reclamo hacia el municipio, más precisamente al área de Alumbrado público a cargo de Omar Gómez.

Lo peor es que éste no es el único caso de vecinos que se mancomunan para dar las soluciones que debería brindar el municipio que tiene los recursos, materiales y maquinarias para hacer lo que la propia Carta Orgánica Municipal establece.



Indudablemente el intendente Olivieri tiene la cabeza puesta en cosas muy importantes, y estas minucias no deben ser de su interés, por la poca relevancia política del caso.





Foto de Facebook

El texto de la señora Yesica Roballo





"Totalmente una vergüenza que teniendo alumbrado público y siendo que todos los meses nos cobran alumbrado hace 2 meses estamos pidiendo que nos pongan un foco en la esquina de mi casa después nos dijeron que compre yo el foco xq todos los que habían usaron para los corsos compramos el foco y nunca vinieron a cambiar pasan a cada rato x mi casa se les llama y se ríen fui a la oficina de alumbrado público que está en el tiro federal 20 veces fui 4 veces a la Municipalidad y llamaban al encargado d alumbrado tampoco me dieron nunca la solución y x cansancio acá estamos arriesgando nuestras vidas xq los HARAGANES ESTOS QUE COBRAN UN SUELDO MUNICIPAL NO QUIEREN TRABAJAR yo quiero ver quien iba a dar la cara si a mi sobrino le pasaba algo x subir a hacer el trabajo de GENTE HARAGANA E IRRESPONSABLE mi nombre es Yesica Yamila Roballo mi marido Víctor Hugo Ortiz vivimos en calle Sarmiento 792 esquina Pellegrini a ver si se acuerdan haraganes de mierda ensima maleducados y atrevidos si no quieren trabajar dejenle lugar a personas que si quieren laburar tengo a todo el barrio de testigo que nunca vinieron los del alumbrado".