Hablamos con la Lic. Dionisia Britez de la Oficina de Empleo de la Municipalidad (Audio)

En vista a la falta de oportunidades laborales, que nuestra ciudad, la provincia y el país están presentando en los últimos años, y donde cada vez más jóvenes buscan insertarse en el mercado laboral; decidimos charlar con la persona a cargo de una de las áreas municipales disponibles en esta materia.

Tomando en cuenta los datos estadísticos del INDEC correspondientes al tercer trimestre de 2019, donde se explica que sobre una población económicamente activa de 13. 220.865 individuos, el 65,6% del total corresponde a Ocupados no demandantes, ni disponibles; otro 9,7% son Desocupados Abiertos; un 18,6 son Ocupados Demandantes de empleos y un 6,1% de Ocupados no Demandantes disponibles (Sub- ocupados no demandantes).

https://www.indec.gob.ar