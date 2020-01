El Peronismo de Corrientes quiere saber de qué trató la reunión Canteros - Sotelo

Ante una requisitoria periodística sobre la sorpresiva reunión entre el vicegobernador Gustavo Canteros y el delegado Julio Sotelo, Daniel Caran se mostró sorprendido.





“Por esta visita del interventor del PJ; quien debe dar explicaciones –dijo- a sus afiliados, los motivos y el contenido de esta reunión con el segundo hombre más importante, políticamente hablando, de la oposición”.





“Entonces él (Sotelo) como responsable ante nuestro movimiento, tiene que tener mucha prudencia para saber en qué momento y con quién lo hace”. Por lo pronto fue “un gesto inoportuno”, recalcó Daniel.





“Me hubiese gustado escuchar sus explicaciones al otro día, las motivaciones que lo llevaron al contacto con Canteros. Como cuando Sotelo me convocó, al otro día comuniqué de qué se trató nuestra conversación”.





“Los peronistas quieren saber qué fue a hablar con el vicegobernador de la Alianza ECO Cambiemos”.





Caran recordó que “Camau en su momento tuvo una actitud similar y recogió el rechazo de todos los compañeros de la provincia”.





“Nosotros siempre levantamos la bandera del diálogo, es el mejor antídoto para acabar con la grieta, pero primero empecemos por casa. Tenemos que cerrar nuestra propia grieta”.





“No sé qué atractivo tiene la Casa Rosada correntina que los que tienen mayor poder de decisión dentro del pejota, se hallan más ahí, hablando con los de Cambiemos, que dialogando con nuestros propios compañeros”.





El referente de Volver a Creer la línea interna justicialista, desde Radio Dos (99.3), repasó su reciente charla con el delegado normalizador Julio René Sotelo, quien le aseguró que “habrá elecciones internas y la Junta Electoral estará conformada por compañeros del Chaco”, aunque para el dirigente mercedeño “eso no garantiza nada”.





En un reportaje en estudio con Rubén Duarte en el Programa ‘Juntos en la Dos’, Caran insistió con su proclama: “sin diálogo no hay unidad y, si no hay unidad, no habrá gobierno peronista en Corrientes en el 2021” y dejó un alerta: “Así como está hoy, el peronismo correntino podría retomar el camino que lo llevó a cometer los mismos errores que lo alejaron siempre del gobierno.





Ojalá me equivoque”.





Algunos de nuestros males en Corrientes, por ejemplo la pobreza, el hambre, la falta de trabajo, “son justamente por la falta de diálogo”.





La política “debe ser sinónimo de comunicación y eso es lo que estamos notando que no se cumple; no hay diálogo entre la propia dirigencia del justicialismo”.





Es sencillo imaginar que “si entre nosotros no dialogamos, difícilmente se dialogue con el pueblo”.





Recalcó que “no se puede dar la unidad sin diálogo, eso es mentiroso; no se puede hablar de unidad sólo para quedar bien con un mensaje político o institucional”; por lo que se observa “el diálogo es sectorizado y no con el conjunto”.





INTERNAS EN JULIO





La fecha de las internas está prevista para el mes de julio. “Para algunos falta mucho, para otros es poco tiempo. Julio es un mes al cual lo veo particularmente como no arriesgado, sino complicado, difícil para nuestro país”.





“Estamos analizando y observando las posibilidades para competir y lo haremos sólo si hay plenas garantías de transparencia e igualdad de condiciones”.





COLOMBI PRODUCTO DEL PJ





El conductor del programa le recordó la figura de Ricardo Colombi, quien para Daniel Caran “es un producto del peronismo correntino. Le debe su vida política al peronismo”.





También recordó que Ricardo llega a su primera intendencia, merced a un desempate en el colegio electoral local, compuesto por los concejales de Mercedes, y el voto que lo consagró fue de un concejal justicialista.





Desde ahí, comenzó su intensa actividad política que lo convirtió, por ejemplo, en el gobernador que más períodos estuvo al frente de la Provincia.





DIÁLOGO





“Diálogo para la unidad, la unidad para llegar al gobierno. No podemos andar partidariamente desordenados por la vida, porque el partido lo que tuvo siempre, con el retorno de la democracia desde el año ‘83, fue un desorden y eso aprovechó Ricardo Colombi, aprovecharon Gustavo Valdés, los radicales y los adversarios circunstanciales”, reflexionó.





“Ellos son producto de nuestros errores, nosotros no somos producto de ellos. Hay una marcada diferencia y no aprendemos. La verdad que no aprendieron aquellos que tuvieron el poder durante muchos años en el PJ”.





DESORDEN





Por ejemplo, para ver el desorden que se menciona en nuestro partido, “un grupo de intendentes anda mendicando una tarjeta contra el hambre. Por otro lado Sotelo hablando con ECO Cambiemos.





Otro grupo de intendentes toca timbres en Buenos Aires para ver si le tiran un camión de ripio, para hacer trescientos metros de cuneteo”.





A los que se suman otros sectores que “presentan aisladas propuestas de salvataje económico y social, de difícil implementación”.





“De este desorden hablo, cada cual atiende su juego”, enfatizó.





“El partido no está organizado, encauzado, ni con un objetivo claro. No hay estrategia. Si seguimos así, tendremos Eco Cambiemos para rato en Corrientes”, cerró.





Daniel Caran