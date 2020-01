Denuncian a policías por apremios ilegales y abuso de autoridad

La medida fue tomada por padres de adolescentes que en la madrugada del 1 de enero de este año, fueron llevados a la Comisaría Primera de Esquina.





Fue luego de un intercambio verbal, por averiguación de antecedentes; denunciaron ante la justicia a los policías que intervinieron en el procedimiento.





El doctor Alberto Silvestri, padre de uno de los jóvenes, consideró esto como “una aberración.





Estaban en la playa y al concluir los festejos fueron desalojados de las inmediaciones y a unas cuadras de allí cuando ya los chicos se iban, dos camionetas le cruzaron el paso y los detuvieron en forma violenta. A mi hijo le reventaron la cabeza contra las chapas de una camioneta y después tirados en el piso fueron pateados en todo el cuerpo”.





La denuncia a estos policías es por “violación de los deberes de Funcionario Público y abuso de autoridad, Privación Ilegal de la Libertad cometida por funcionario público, vejaciones y apremios ilegales en actos de servicios, Amenaza e Intimidación en situación de encierro, Incomunicación por el término de cinco horas con la imputación de Demorado por averiguación de antecedentes”, indicó el abogado.





Silvestri agregó que no conforme con todo lo hecho en la detención, “los chicos fueron llevados a la comisaría y puestos boca abajo en el patio de cemento de la unidad , trasgrediendo todas las normas de humanidad que debe tener todo agente público”.





“No les permitieron llamar a familiares, los incomunicaron, todo esto sucedió cerca de las 7 y nosotros recién fuimos a eso de las 11, y cuando pregunte la imputación me dicen que la demora esta por averiguación de antecedentes… una aberración”.





El angustiado padre indicó que “asi pasaron las horas y no se nos permitirá la vista de los jóvenes detenidos. El médico forense no llegaba recién apareció pasado el mediodía. Además de todo esto no habían comunicado el hecho a la justicia al juez o al fiscal de turno…”





Silvestre explicó que nunca no hubo desacato ni nada solo, "tengo entendido que cuando son expulsados del sector de playa luego de la fiesta que se hizo ahí, uno de los chicos tuvo un intercambio verbal con uno de los policías , pero nada más, luego pasó que a dos cuadras estos le cerraron el paso con dos camionetas y muy violentamente los detuvieron”.