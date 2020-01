Coronavirus: para la OMS "hay una emergencia en China pero no todavía a nivel mundial"

La Organización Mundial de la Salud consideró que todavía es "demasiado pronto" para declarar una emergencia a nivel internacional.





El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves que aún es "demasiado pronto" para declarar una emergencia en materia de salud pública de interés internacional por el coronavirus y anunció, en una conferencia de prensa realizada en Suiza, que pondrá esfuerzos en crear una misión internacional multidisciplinaria con expertos.





El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la no declaración de alerta global “no significa que no pensemos que la situación sea grave”, y explicó que concluyeron que “aunque se ha convertido en una emergencia sanitaria en China, aún no se ha convertido en una emergencia internacional”.