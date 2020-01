Carnaval 2020 explosivo en MC: amenazas del intendente a referentes de Ilusiones (Audios)

"El mundo del carnaval debe saberlo: Ayer salí al aire en el programa de Ángeles Romero contando las falencias que tuvo la primera noche de carnaval.



Olivieri el hombre orquesta, no gobierna pero intimida. Y minutos mas tardes el intendente de la ciudad de Monte Caseros el Sr Miguel Olivieri le mando un audio al presidente de mi comparsa Sr Marcelo Cadamartori diciendo que me calle la boca porque no me tengo que olvidar que la municipalidad esta prestando un galpón a la Comparsa Ilusiones; que no se enteren las demas comparsas que nos prestan (cuando Alegría Juventud y Unasam también tienen prestado) entonces no entiendo porque no hay que decirlo, simplemente yo lo interpreto como una amenaza a que si yo sigo contando verdades el nos saca el galpón.





Los audios que envio son irreproducibles similares a los que utilizan los patoteros para que uno tenga miedo y se calle.











Cabe recordar que el año pasado presentamos una nota en el Concejo Deliberante solicitando el galpón en comodato y la respuesta de los ediles fue que era imposible porque el galpón es privado y no municipal, que pertenece a los propietarios que venden los lotes en el barrio independencia.





Nuestra respuesta a este atropello porque por más que sea el intendente del pueblo no tiene ningun derecho de tratar así a los seres humanos fue: que no nos vamos a callar, que el Concejo deliberante nos dio esa informacion cuando la solicitamos; porque somos libres de opinar sobre las cosas que hicieron mal y que en mi publicacion o en la radio les hice ver; y que de hecho en la reunión de comparsas anoche el municipio lo reconocio, reconocio que se equivocaron en todas esas cosas.





Hoy recibimos el último audio del intendente que se llena la boca en las radios menospreciando a las comparsas de la B y que se llena la boca diciendo que no gobierna por las redes sociales, pero que a la vez evidentemente le molesta tanto; hoy con su último audio llegó la ultima gota que colmo el vaso: que somos unos irrespetuosos, que tenemos que pedirles disculpas, porque si no lo hacemos nos va a quitar el galpón y que no lo hace para que no sea un escándalo en pleno carnaval.





Tenemos todos los audios guardados para que todas aquellas personas a las que les interese nos pidan y se sepa como estos personajes tratan a los directivos de las comparsas porque ellos nos prefieren sumisos aceptando las migajas que ofrecen y callando los papelones que hacen con el carnaval.





Nosotros, Ilusiones no le debemos nada al municipio, nunca nos dieron nada de arriba, siempre solo lo que nos correspondía y es por esa razón que no vamos a tolerar que ningun patotero nos trate de esa manera asi que hoy mismo la comparsa Ilusiones va a desocupar en pleno carnaval el galpón que nos presto que antes no era del municipio y ahora si.





Le vamos a devolver porque no estamos acostumbrados a andar de rodillas y a que te saquen en cara las cosas, hoy mismo le vamos a devolver antes que a nuestro nervioso intendente se le ocurra desalojarnos.

Así que Sr Miguel Olivieri intendente, quédese con su nuevo galpón que nosotros todos los de la comparsa Ilusiones en pleno carnaval nos vamos a parar a la calle misma.





Y no se olvide que Ud en el año 2015 nos prometió construirnos un galpón para las comparsas que no teníamos y ya sabemos que no tiene la obligacion de hacerlo pero no mienta con algo que no va a cumplir porque ya estamos en el año 2020.





Esta es la gente que votan y que poco a poco matan el carnaval porque saben que hay un par de locos que por 3 pesos sacamos una comparsa competitiva todos los años y nos glorificamos diciendo que desde que nacimos somos ganadores en el 1er premio mejor comparsa.





Más tarde subo los audios (estoy aprendiendo a hacerlo) gracias por su atención a todos los lectores".





Fecebook de Roberto Fernández Fleitas.